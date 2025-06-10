حرق الدهون بيحتاج نظام غذائي مخصوص وتمارين بتركز على مناطق تراكم الدهون زي الوسط, الفخدين, الوركين وغيرها من الاماكن, اللي تقدري من خلال الاكل المناسب والتمارين انك تتخلصي من الدهون المتراكمة فيها, والنهاردة من خلال الفيديو هنقدملك وصفة هتساعدك على ده, وهي مشروب قشر الموز لحرق الدهون في الجسم بشكل عام ودهون البطن بشكل خاص.

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