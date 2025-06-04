الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد أبناء الأمة الإسلامية في الوقت الحالي للاقتراب يوم عرفة ولكن يتم تردد عدد من الاستفسارات حول متى يبدا دعاء يوم عرفه وما أحب الأدعية التي كان يدعو بها رسولنا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا اليوم له العديد من المعجزات في استجابة الدعاء، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على أبرز الأدعية.

متى يبدا دعاء يوم عرفه وماذا كان رسول الله يدعو في هذا اليوم؟! خير أيام الدنيا وأجمل الأدعية فيها

ورد العديد من التساؤلات من قبل المسلمين عن الموعد المحدد الذي يتم من خلاله بدء الدعاء لأفضل الأيام وهو يوم عرفة، فقد ورد عن قامة من علماء الأزهر الشريف أن الموعد للدعاء يبدأ مع فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويستمر حتى طلوع الفجر يوم عيد النحر ويتم التوقف بالنسبة للحجاج بطلوع الفجر يوم النحر.

في موعد وقوف الدعاء أختلف العلماء حيث قدم إلينا الحنابلة أن وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فهذا للحاج، أما غير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع.

أوقات استجابة دعاء يوم عرفة

بعد أن تم توضيح الموعد لبدء تردد الأدعية المستحبة في هذا اليوم يجب التعرف على الأوقات التي يستجيب بها الله هذه الأدعية وهي:

الدعاء في السجود من الأدعية التي يستجيب الله سبحانه وتعالى ولهذا السبب يجب على كل مسلم أن تكثف الأدعية في السجود حتى يسمع الله له.

الدعاء عند النداء للصلوات من أفضل الأوقات التي تستمع الله دعاء المسلم ولهذا عليك عند سماع النداء للصلاة أن يتم تردد الأدعية المختلفة.

خطة يوم عرفة كاملة

يوجد مجموعة من الأمور التي يجب علينا أن نقتدي بها في هذا اليوم المبارك ونحن سوف نوضح لكم هذه الأمور فيما يلي:

النوم باكرًا حتى يتم بدء اليوم من صلاة الفجر.

النصف ساعة الأخيرة من الليل يتم التكبيرات.

صلاة الفجر في المسجد.

أحرص على عند عودتك إلى المنزل خروج الصدقة.

يجب الاحتفاظ بذكر الله على مدار اليوم.

أفضل الأدعية يوم عرفة

يوجد عدد مختلف من الصيغ التي يتم من خلالها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم ونحن سوف نوضح لكم هذه الأدعية من خلال السطور التالية:

أدعوك اللهم في يوم عرفة أن تغفر لي ذنوبي.

يا الله أدعوك أن تهديني وتعافني من كل سوء.

يا الله أستودعك مالي وصحتي فاحفظني من كل شيطان رجيم.

ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

أدعوك اللهم أن ترني عجائبك في تسير أمور حياتي.

متى يبدا دعاء يوم عرفه من التساؤلات التي يتم ترديدها من قبل الأطفال في كثير من الأسر التي تنتمي إلى الديانة الإسلامية حيث إنه من أحب الأيام إلى المسلمين حيث يستجيب الله سبحانه وتعالى للدعاء في هذا اليوم من جميع المسلمين.