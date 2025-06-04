الرياض - كتبت رنا صلاح - يقترب يوم عرفة من الحلول على المسلمين في أنحاء العالم، وهو اليوم المبارك الذي يستحب به القيام بكافة الأعمال الصالحة، وذلك الأمر ساري على الحجاج وغيرهم حول العالم، وذلك لأن فضل هذا اليوم المبارك كبير، ويمكن التعرف الآن على أهم تفاصيل هذا اليوم المميز وأحب أعمال يوم عرفة لله تعالى عبر موقعنا سعودي أون.

هل دعاء يوم عرفة مستجاب لغير الحاج؟! فضل يوم عرفة لغير الحاج وأحب الأعمال في هذا اليوم

يستحب للمسلمين في يوم عرفة القيام بكل الأعمال الصالحة، حيث تضاعف تلك الأعمال في هذا اليوم المبارك، وبالطبع فإن دعاء يوم عرفة مستجاب لجميع المسلمين للحجاج وغير الحجاج، وهناك الكثير من الأدعية المستجابة في هذا اليوم الكريم والمبارك، ويمكن أن يتم التوبة والعودة إلى الله تعالى لكي يتوب الله ويعيد المسلم إليه، ويستحب عمل الخير والدعاء بكل الخير في هذا اليوم، ويجب العلم أن الدعاء بالخير للغير مردّ لصاحبه.

فضل يوم عرفة لغير الحاج

يوم عرفة له الكثير من الفضائل التي يمكن استغلاله للحصول عليها في هذا اليوم المبارك، وهو يوم المغفرة والعتق من النار ورحمة الله تعالى في هذا اليوم تسع كل شيء، كما أنه يوم مميز لكي يتم الدعاء بها لكي يغفر الله تعالى للمسلمين ويتوب على كل مسلم.

وهذه الفضائل المختلفة تجعل المسلم يجب أن يجتهد بالعبادة وطاعة الله تعالى والقيام بالأعمال الصالحة، وذلك بأن الأجر مضاعف في يوم عرفة.

أحب أعمال يوم عرفة لله تعالى

هناك الكثير من الأعمال المحببة لله تعالى ورسوله الكريم الذي يمكن أن يتم الحصول عليها في يوم عرفة، ومن أجمل وأحب تلك الأعمال:

صوم يوم عرفة، فعن أبي قتادة بن ربعي رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: “صيامُ يومِ عَرفةَ إنّي أحْتسبُ على اللهِ أن يُكفّرَ السنَةَ التي بعدهُ ، والسنةَ التي قبلهُ”.

ذِكر الله تعالى كثيرًا، فقال الله تعالى: ” َإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ”، أي يجب أن يتم ذكر الله كثيرًا في هذا اليوم، وهذا الأمر ليس على الحجاج فقط بل يجب على جميع المسلمين أن يذكروا الله كثيرًا ويسبحون في هذا اليوم المبارك.

إخراج الصدقات إلى الفقراء والمساكين، والإنفاق عليهم بحسن النية ولوجه الله تعالى، والصدقة فرض على كل مسلم وفي هذا اليوم يتضاعف أجر هذا الفرض للسلم، وقال تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (البقرة: 245).

يأتي يوم عرفة بالبركة والخير الوفير في العمل والأجر، ولذلك يجب أن يتم العمل لوجه الله تعالى والحصول على الأجر المضاعف، والتقرب من الله تعالى لعتق رقاب المسلمين من النار، وذلك من خلال التقرب من الله تعالى بأفضل العبادات والأعمال الصالحة.