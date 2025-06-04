تمارين كيجل، فوايدها وازاي تعمليها بطريقة صحيحة

تمارين كيجل هي تمارين مفيدة وتعتبر حل لمشاكل كتير زي سلس البول وغيرها من مشاكل قاع الحوض ، وبتساعد على التحكم فيها ، ومن خلال الفيديو هنتعرف مع بعض على طريقة عمل تمارين كيجل بطريقة صحيحة.

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