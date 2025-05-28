5 وصفات طبيعية لنضارة البشرة في الصيف

مع دخول فصل الصيف ، بنحاول نهتم ببشرتنا بشكل اكبر ، ونحميها من الرطوبة والحرارة واشعة الشمس ، ومن اسهل الطرق للعناية بالبشرة هي استخدام الماسكات ، اللي مش بتحتاج مننا نصرف فلوس كتير ، لان كل مكوناتها طبيعية وموجودة في مطبخك ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم 5 وصفات طبيعية هتحافظ على نضارة وتجديد بشرتك في الصيف.

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