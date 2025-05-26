كريم الارز الكوري الطبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

المكون الرئيسي لكريم الوجه المضاد للشيخوخة اللي معانا النهاردة هو الارز الابيض ، الارز غني بفيتامين ب وهو واحد من مضادات الاكسدة القوية اللي بتعزز انتاج الكولاجين وبتزيل الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، وتم استخدام الكريم ده كعلاج تجميلي طبيعي من آلاف السنين في كوريا ، شوفي معانا الفيديو واتعرفي على طريقة عمله.

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