انواع بذور لاعادة نمو الشعر بشكل فعال

نوعين البذور اللي معانا النهاردة بتساعد على نمو الشعر عن طريق فتح بصيلات الشعر المسدودة, تعزيز نمو الشعر مع ترطيب وتغذية الشعر ، بالاضافة كمان لتقوية الشعر الضعيف والتالف والهش ، بالاضافة انه بيدي لمعان ونعومة صحيين للشعر ، وكمان مع الاستخدام هتلاحظي ان قشرة الراس وتساقط الشعر قل في خلال اسابيع قليلة ، والبذور دي هي بذور الحلبة وبذور الحبة السودا او حبة البركة ، تعالوا نتعرف من خلال الفيديو على طريقة استخدام البذور.

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