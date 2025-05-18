8 عادات بسيطة لتحسين بشرتك

الجلد بيتكون من حوالي 19 مليون خلية جلدية, 650 غدة عرقية, 20 وعاء دموي, و 1000 طرف عصبي ، عشان كده مهم جدا اننا نهتم بيه ، وبعض الحيل البسيطة ممكن تبقى مفيدة للعناية بالبشرة ، والنهاردة هنشارك معاكم قايمة ب 8 طرق للعناية بالبشرة بسيطة وفعالة.

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