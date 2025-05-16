المسام المسدودة بتحصل بسبب الافراط في انتاج الزهم (الزيت) في الغدد ، وده بدوره بيتسبب في ظهور الرؤوس السودا والبيضا وبتدمر نسيج البشرة وبتسيب الجلد باهت ، والنهاردة من خلال الفيديو هنتعرف على طرق علاج المسام المسدودة وتنضيفها بمكونات طبيعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاج انسداد مسام البشرة بمكونات طبيعية من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.