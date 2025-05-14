8 علامات تحذيرية جسمك بيقولهالك

اجسامنا بتنبهنا لحاجات كتير بطرق مختلفة ، لكن احنا مش دايما بنسمع لجسمنا ، الحقيقة اننا نقدر نتواصل مع اجسامنا ، اللي في اوقات كتير بتتكلم معانا من خلال تغييرات مختلفة بتحصل فيه ، والنهاردة من خلال الفيديو هنتعرف مع بعض على علامات تحذيرية من جسمك ورسايل بيبعتهالك المفروض انك متتجاهليهاش ابدا.

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