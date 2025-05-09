وصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف وترطيبه بشكل فعال

تغيرات المواسم والجو بيأثر على الشعر بشكل سلبي وبيأدي لجفاف الشعر ، وممكن يحتاج لرطوبة زيادة ، عشان ترجعيه صحي وطري تاني ، ولكن بدل ما تدفعي فلوس كتير في علاجات غالية ، النهاردة هنشارك معاكم وصفات طبيعية للشعر الجاف ، بمكونات بسيطة من مطبخك.

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