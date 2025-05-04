افضل انواع اعشاب لزيادة الوزن بسرعة وبشكل صحي

الرغبة في زيادة الوزن مش معناها الافراط في اكل الوجبات السريعة ، لان ده هيضيف دهون غير صحية بس لجسمك ، لو انتي من الاشخاص اللي عايزة زيادة في الوزن بطريقة صحية ، النهاردة من خلال الفيديو هنتعرف مع بعض على افضل الاعشاب لزيادة الوزن تضيفيها لنظامك الغذائي.

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