سلوكيات نسائية يحبها الرجل وهتزود حبه ليكي

حب شريكك بيخليكي تقدمي كل حاجة عندك عشان تسعديه ، هتهتمي بيه وتحبيه من غير قيد ولا شرط ، وزي ما في بعض العادات اللي ممكن تزعج الازواج ، زي الاستمرار بالاتصال بيه, التصرف زي الاطفال, تصوير سيلفي طول الوقت, والشوبينج الكتير ، وغيرها من العادات ، في عادات تانية الراجل بيحبها رغم بساطتها ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم 6 سلوكيات نسائية بيحبها الرجل.

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