زيوت الشعر ليها دور فعال في تغذية الشعر ومنع التساقط ، وعمل حمام زت للشعر مع التدليك من الحاجات المثبت انها بتقلل من تساقط الشعر ، بالاضافة انها بتأدي لتقوية بصيلات الشعر وتعزيز الدورة الدموية واعطاء التغذية المطلوبة لفروة الراس ، والنهاردة هنشارك معاكم من خلال الفيديو افضل 6 زيوت لنمو الشعر.

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