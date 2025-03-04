مكون واحد من مطبخك لتطويل وتبييض ضوافرك ونموها بشكل صحي

الاستخدام المتكرر للمانيكير والتعرض للمواد الكيميائية القاسية مع نظام غذائي سيء ، كل ده ممكن يأدي لهشاشة وتكسر الضوافر ، ولكن لحل المشاكل دي كلها ولتحويل ضوافرك تماما والحفاظ عليها صحية ، تقدري تستخدمي مكون واحد بس من مطبخك وهو صودا الخبز او الكربوناتو ، شوفي معانا الفيديو واتعرفي على وصفات بصودا الخبز لتطويل وتبييض الاظافر ونموها بشكل صحي.

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