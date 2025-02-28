ممكن يكون في حاجات غلط بتعمليها لشعرك وانتي مش واخدة بالك بتأثرعلي خصلات شعرك وبتخليه الشعر ضعيف ومعرض للتكسر أسرع، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم بعض الغلطات اللي ممكن تكوني بتقعي فيها في العناية بشعرك عشان تتجنبيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 غلطات بتعمليها لشعرك ممكن تدمره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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