طرق طبيعية لصبغ الشعر والحفاظ عليه صحي

كلنا عارفين الصبغات قد ايه بتكون مضرة للشعر وبتتلفه وبتسبب جفاف وتقصف الشعر ، وبالفعل بعض الدراسات اثبتت ان المواد الكيميائية المستخدمة في الاصباغ الصناعية زي الامونيوم ، بتدمر البروتين الطبيعي في الشعر ، وبتضعف الشعر وبتأثر على قدرة الشعر على الاحتفاظ باللون ، عشان كده النهاردة من خلال الفيديو هنتعرف على بدائل لصبغ الشعر بطرق طبيعية من غير ما نلجأ لمواد كيميائية قاسية ومضرة للشعر.

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