أسباب أصفرار الأظافر وطريقة تبييض الأظافر

رياض - احمد صلاح - تعتبر الأظافر الصحية دليلاً على النظافة الشخصية والعناية بالجسم، ولكن قد تتعرض الأظافر للاصفرار بسبب عدة عوامل. في هذا المقال، سنستعرض أسباب اصفرار الأظافر وطرق تبييضها باستخدام مكونات طبيعية ومنتجات طبية، بالإضافة إلى روتين يومي للعناية بالأظافر.

أسباب أصفرار الأظافر

قبل التطرق إلى طرق تبييض الأظافر، من المهم فهم الأسباب الكامنة وراء اصفرارها:

استخدام طلاء الأظافر بشكل متكرر: الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر، خاصة الأنواع الداكنة، يمكن أن يؤدي إلى اصفرار الأظافر.

الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر، خاصة الأنواع الداكنة، يمكن أن يؤدي إلى اصفرار الأظافر. مزيلات الأظافر: تحتوي بعض مزيلات الطلاء على مواد كيميائية قوية مثل الأسيتون، مما يضعف الأظافر ويسبب اصفرارها.

تحتوي بعض مزيلات الطلاء على مواد كيميائية قوية مثل الأسيتون، مما يضعف الأظافر ويسبب اصفرارها. مشاكل صحية: بعض الحالات الصحية مثل أمراض الغدة الدرقية أو مرض السكري قد تؤدي إلى تغير لون الأظافر.

بعض الحالات الصحية مثل أمراض الغدة الدرقية أو مرض السكري قد تؤدي إلى تغير لون الأظافر. التدخين: يعتبر التدخين من العوامل الشائعة التي تسبب اصفرار الأظافر.

طرق تبييض الأظافر في المنزل

يمكن تبييض الأظافر باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل:

الخل الأبيض: قم بتخفيف الخل بالماء وانقع أظافرك فيه لمدة 15 دقيقة.

قم بتخفيف الخل بالماء وانقع أظافرك فيه لمدة 15 دقيقة. الليمون: افرك أظافرك بنصف ليمونة يومياً لتبييضها وتقويتها.

افرك أظافرك بنصف ليمونة يومياً لتبييضها وتقويتها. صودا الخبز: اخلط نصف ملعقة من صودا الخبز مع عصير الليمون وافرك الأظافر بهذا الخليط مرتين أسبوعياً.

روتين العناية بالأظافر اليومي

للحفاظ على صحة الأظافر وجمالها، اتبع هذه النصائح:

ضع مرطباً يومياً قبل النوم.

استخدم زيت الزيتون لترطيب الأظافر بعد غسل اليدين.

تجنب برد الأظافر بشكل مفرط لمنع التشقق.

استخدم واقياً من الشمس لحماية الأظافر من التلف.

تجنب استخدام الأظافر في فتح الأشياء القاسية.

تناول نظاماً غذائياً صحياً وغني بالفيتامينات.

علاج أصفرار الأظافر

لعلاج اصفرار الأظافر، اتبع هذه الخطوات:

استمر في استخدام الليمون لفرك الأظافر.

قلل من استخدام طلاء الأظافر.

ضع طبقة أساس شفافة قبل تطبيق طلاء الأظافر.

أزل طلاء الأظافر بسرعة باستخدام مزيل خالٍ من الأسيتون.

جرب خلطات طبيعية لتقوية الأظافر وتبييضها.

أفضل منتجات طبية للعناية بالأظافر

إذا كنت تفضل استخدام المنتجات الطبية، فهناك العديد من الخيارات المتاحة:

مقويات الأظافر التي تحتوي على الكيراتين.

مرطبات الأظافر الغنية بفيتامين E.

مزيلات طلاء الأظافر الخالية من الأسيتون.

أقنعة الأظافر التي تعالج التشققات والاصفرار.

باتباع هذه النصائح والخطوات، يمكنك الحفاظ على أظافر صحية وجميلة خالية من الاصفرار والتشقق.