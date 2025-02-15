حلوى كرات جوز الهند: وصفة سريعة ولذيذة

رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن حلوى سهلة التحضير ولذيذة، فإن حلوى كرات جوز الهند هي الخيار الأمثل. هذه الوصفة لا تتطلب سوى مكونات بسيطة متوفرة في معظم المنازل، مما يجعلها مثالية لأي مناسبة أو حتى كتحلية سريعة لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

المكونات:

2 كوب من جوز الهند المبشور : يعتبر جوز الهند المكون الرئيسي في هذه الوصفة، حيث يعطي الحلوى مذاقًا مميزًا وقوامًا رائعًا.

: يعتبر جوز الهند المكون الرئيسي في هذه الوصفة، حيث يعطي الحلوى مذاقًا مميزًا وقوامًا رائعًا. 1 كوب من الحليب المكثف المحلى : يضيف الحليب المكثف المحلى حلاوة ونعومة إلى الحلوى.

: يضيف الحليب المكثف المحلى حلاوة ونعومة إلى الحلوى. 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا: تعطي الفانيليا نكهة عطرية رائعة للحلوى.

طريقة التحضير:

خلط المكونات: في وعاء كبير، قومي بمزج جوز الهند المبشور مع الحليب المكثف المحلى والفانيليا. تأكدي من أن جميع المكونات قد امتزجت جيدًا للحصول على خليط متجانس. الراحة في الثلاجة: اتركي الخليط ليرتاح في الثلاجة لمدة 15 دقيقة. هذه الخطوة تساعد على تسهيل تشكيل الكرات لاحقًا. تشكيل الكرات: بعد إخراج الخليط من الثلاجة، استخدمي يديك لتشكيله إلى كرات صغيرة. يمكنك استخدام ملعقة صغيرة لضمان الحصول على حجم متساوٍ لكل كرة. التزيين والتقديم: رتبي الكرات في طبق مناسب للتقديم. يمكنك تزيينها بالمزيد من جوز الهند المبشور أو برقائق الشوكولاتة لإضافة لمسة جمالية ونكهة إضافية.

نصائح إضافية:

يمكنك إضافة بعض المكسرات المفرومة إلى الخليط لإضافة قرمشة إضافية.

إذا كنتِ تفضلين نكهة الشوكولاتة، يمكنك غمس الكرات في الشوكولاتة الذائبة قبل تقديمها.

يمكن حفظ الكرات في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع في وعاء محكم الإغلاق.

هذه الوصفة البسيطة والسريعة ستجعل حلوى كرات جوز الهند واحدة من الحلويات المفضلة لديك. جربيها اليوم واستمتعي بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها!