طريقة عمل البصل المخلل في البيت - وصفة سهلة ولذيذة

رياض - احمد صلاح - شارك الشيف محمد عمر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" وصفة مميزة لتحضير البصل المخلل في المنزل. هذه الوصفة تتميز بنكهتها الحادة التي تضيف طابعاً خاصاً للطعام، ويمكن تقديمها مع أطباق مثل الشاورما أو السندويشات.

المكونات:

250 جرام من البصل الأبيض (يفضل البصل الصغير الحجم)

¾ كوب من الملح الناعم

1 كوب من الخل الأبيض

1 ملعقة كبيرة من السكر

بعض حبات القرنفل (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من الشطة

6 قرون من الشطة الحمراء الحارة (أو أكثر حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

غسل البصل: ابدئي بغسل حبات البصل جيداً ثم اخلطيها مع الملح دون تقشيرها. مرحلة النقع: ضعي البصل المخلوط بالملح في وعاء واغمريه بالماء المغلي حتى يغطيه تماماً. اتركيه في مكان جاف خارج الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، مع تقليبه مرتين يومياً. تقشير البصل: بعد مرور اليوم الثالث، ستلاحظين أن القشرة أصبحت سهلة الإزالة. قومي بتقشير البصل ثم ضعيه في وعاء فارغ. التسخين: ضعي ماء مغلي على البصل لمدة 5 دقائق ثم صفّيه جيداً. تحضير المحلول المالح: في وعاء آخر، اغلي الخل مع باقي المكونات (السكر، الشطة، القرنفل) بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الملح. اتركي المكونات تغلي جيداً. إضافة المحلول للبصل: بعد غليان السائل، اسكبي المحلول فوق البصل في البرطمان الزجاجي النظيفة والجافة. الانتظار والتخزين: اتركي السائل يبرد تماماً ثم أغلقي البرطمان بإحكام وضعه في مكان مظلم لمدة أسبوعين.

بعد مرور أسبوعين، يكون البصل المخلل جاهزاً للتقديم، ويمكنك الاستمتاع بمذاقه الرائع مع المأكولات.