طريقة تحضير الشيرة الثقيلة لحلويات رمضان

الشيرة الثقيلة: سر نجاح ألذ الحلويات الرمضانية

رياض - احمد صلاح - تعتبر الشيرة الثقيلة من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها في تحضير أشهر الحلويات الرمضانية مثل البسبوسة والكنافة وبلح الشام والجلاش الحلو. فهي تضفي على الحلويات طعمًا لذيذًا وقوامًا شهيًا يجعلها محببة للجميع بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك.

المكونات الأساسية لتحضير الشيرة الثقيلة:

كوبان ونصف من الماء.

ثلاث أكواب من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

خطوات تحضير الشيرة التقليدية:

ضعي الماء والسكر في وعاء على نار متوسطة وقلبي حتى يذوب السكر تمامًا. استمري في التقليب حتى يغلي المزيج. أضيفي عصير الليمون والفانيليا وقلبي جيدًا. اتركي الخليط حتى يثقل قوامه ويتحول إلى شيرة. أضيفي ماء الورد في النهاية وقلبي مرة أخرى. اتركي الشيرة تبرد قبل استخدامها مع الحلويات.

طريقة تحضير الشيرة الثقيلة للبسبوسة:

لتحضير شيرة خاصة بالبسبوسة، اتبعي الخطوات التالية:

كوبان من الماء.

أربعة أكواب من السكر الأبيض الناعم.

عصير حبتين من الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ضعي الماء على نار متوسطة حتى يسخن. أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب تمامًا. أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي على نار هادئة. استمري في التحريك حتى يصبح القوام كثيفًا. أضيفي ماء الورد في النهاية وقلبي جيدًا. اسكبي الشيرة الساخنة على البسبوسة بعد نضجها.

نصائح لاستخدام الشيرة الثقيلة:

يمكن استخدام الشيرة ساخنة أو باردة حسب نوع الحلوى.

احرصي على إضافة ماء الورد في النهاية للحفاظ على نكهته.

تأكدي من أن قوام الشيرة مناسب للحلوى قبل استخدامها.

بهذه الوصفة البسيطة، يمكنكِ تحضير الشيرة الثقيلة التي ستجعل حلوياتك الرمضانية مميزة ولذيذة. جربيها وشاركينا رأيكِ!