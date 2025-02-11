انت الأن تتابع خبر "اعمله بنفسك وهتبقى مليونير" سر اندر واغلى العطور مش هتصدق بتتعمل من ايه "... اصنع عطرك المميز بنفسك من الحاجات اللي بتحبها حسب شخصيتك بمكونات موجودة في بيتك ومتخليش حد يضحك عليك!!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العطور ليست مجرد رائحة، بل هي تعبير عن شخصيتك وذوقك الخاص. صنع عطرك بنفسك يمنحك الفرصة لابتكار رائحة فريدة لا مثيل لها، تعكس أسلوبك وتترك أثرًا لا يُنسى. في هذا الدليل، سنأخذك في رحلة ممتعة لصنع عطرك الخاص باستخدام مكونات طبيعية وتقنيات سهلة.

1. المكونات الأساسية لتحضير العطر

للبدء في صنع عطرك، ستحتاج إلى:

زيوت عطرية:

اختر الزيوت التي تحبها. بعض الخيارات الشهيرة تشمل:

اللافندر: رائحة هادئة ومريحة.

الياسمين: عطر زهري أنيق.

البرغموت: لمسة حمضية منعشة.

الفانيليا: رائحة دافئة وحلوة.

كحول نقي (إيثانول):

يساعد في تثبيت الرائحة وجعلها تدوم لفترة أطول. استخدم كحول نقي غير معطر.

ماء مقطر:

يُستخدم لتخفيف العطر إذا كنت تفضل رائحة خفيفة.

زيت حامل:

مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو لإضفاء نعومة على البشرة.

زجاجة عطر داكنة:

تحافظ على جودة العطر وتحميه من التلف الناتج عن الضوء.

2. خطوات تحضير عطرك المفضل

الخطوة الأولى: اختيار النوتات العطرية

العطر المثالي يتكون من ثلاث نوتات:

النوتة العليا (Top Note):

تظهر فور استخدام العطر وتدوم لدقائق. اختر روائح منعشة مثل الحمضيات أو النعناع.

النوتة الوسطى (Middle Note):

تُعرف بقلب العطر وتستمر لساعات. اختر روائح زهرية أو عشبية مثل الورد أو الخزامى.

النوتة الأساسية (Base Note):

تدوم لفترة طويلة بعد جفاف العطر، مثل خشب الصندل أو المسك.

الخطوة الثانية: مزج الزيوت العطرية

اخلط 15-20 قطرة من الزيوت العطرية حسب اختيارك.

حافظ على التوازن بين النوتات الثلاث:

30% نوتة عليا.

50% نوتة وسطى.

20% نوتة أساسية.

جرب مزج روائح مختلفة حتى تصل إلى المزيج الذي يعجبك.

الخطوة الثالثة: إضافة الكحول

أضف 2-3 ملاعق كبيرة من الكحول النقي إلى خليط الزيوت.

رجّ الزجاجة جيدًا حتى تمتزج المكونات.

الخطوة الرابعة: ترك العطر ليتفاعل

ضع الزجاجة في مكان مظلم وبارد لمدة يومين إلى أسبوعين.

كلما تركت العطر لفترة أطول، زادت قوة وثبات الرائحة.

الخطوة الخامسة: إضافة الماء المقطر

أضف ملعقتين كبيرتين من الماء المقطر لتخفيف العطر.

إذا كنت تفضل عطرًا مركزًا، قلل كمية الماء أو استغنِ عنها.

3. تخزين العطر

احفظ عطرك في زجاجة داكنة بعيدًا عن الضوء المباشر والحرارة.

يُفضل تخزينه في مكان بارد للحفاظ على جودة الرائحة.

نصائح لابتكار عطر مثالي