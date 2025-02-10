انت الأن تتابع خبر "جوزك هيلزقلك في البيت"..ضعي الموز علي زيت الزيتون بهذه الطريقة كل ليله وهتبقي ملكه جمال في اسبوع واحد جربيها ومش هتندمي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم كل امرأة ببشرة صحية ومشرقة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة على مستحضرات التجميل، مع التعرض اليومي للملوثات وأشعة الشمس، يصبح الحفاظ على نضارة البشرة تحديًا، لكن الحل قد يكون أبسط مما تتخيلين، باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك مثل زيت الزيتون والموز.

فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة

زيت الزيتون: يعد زيت الزيتون كنزًا طبيعيًا للعناية بالبشرة، فهو غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E، الذي يحمي البشرة من التجاعيد ويرطبها بعمق، كما يعزز تجديد الخلايا ويحميها من التأثيرات البيئية الضارة.

الموز: الموز مصدر رائع للبوتاسيوم والفيتامينات A وC، مما يساعد في تفتيح البشرة وتحسين مرونتها، كما يعمل على تقليل البقع الداكنة ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

تحضير طريقة القناع

المكونات:

نصف موزة ناضجة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

الطريقة:

اهرسي نصف الموزة حتى تصبح ناعمة.

أضيفي زيت الزيتون وامزجيهما جيدًا.

طبقي الخليط على وجهك بعد تنظيفه.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

النتائج بعد أسبوع