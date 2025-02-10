انت الأن تتابع خبر "أقوى من إبرة الانسولين بمليون مرة".. عشبة جبارة رخيصة مهملة متوفرة في كل مطبخ تخفض السكر التراكمي خلال دقائق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مرض السكري من أبرز الأمراض المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويشكل تحديًا في الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية، وتتطلب إدارة هذا المرض اهتمامًا خاصًا بنظام الحياة، والذي يشمل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، ومن المهم أن يكون لدى الأفراد المصابين بالسكري فهما جيدا حول كيفية التحكم في مستويات السكر لتجنب المضاعفات الخطيرة، ومن بين الأساليب الطبيعية التي قد تساعد في السيطرة على المرض، تتصدر بعض الأعشاب والنباتات التي تساهم في الحفاظ على التوازن المطلوب.

دور المعادن في التحكم بمستويات الجلوكوز

من العوامل المهمة التي تساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم هي المعادن الأساسية التي تحتوي عليها بعض الأطعمة، ويعد الحديد والزنك من المعادن الضرورية التي تساهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي للسكر في الدم، وهذه المعادن تساعد في تقوية الجسم ورفع كفاءته في التعامل مع العناصر الغذائية بشكل أفضل، وإلى جانب ذلك، تؤثر المعادن بشكل إيجابي على وظائف الكبد والكلى، مما يعزز من قدرتها على معالجة الكربوهيدرات بفعالية، وبالتالي يساهم في تنظيم مستوى السكر.

فوائد أوراق الكاري لمرضى السكري