انت الأن تتابع خبر كنز أغلي من الذهب .. نوع من المكسرات يعيد نشاط المخ ويزيد من قوة الذاكرة ويحفز من التركيز ويقوي صحة النظر بشكل سريع .. اعرفه قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفستق ليس مجرد مكمل غذائي لذيذ فحسب، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم والعقل يعتبر الفستق من المكسرات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز صحة العين، مما يجعله أحد الأطعمة التي لا يجب تجاهلها في نظامنا الغذائي.

تعزيز الذاكرة والتركيز الفستق يعزز وظائف الدماغ

يحتوي الفستق على أحماض دهنية غير مشبعة تساهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الدماغ، مما يحسن من الأداء العقلي بشكل عام هذه الأحماض تساعد في تعزيز الاتصال العصبي، مما يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز مع تقدم العمر، تصبح هذه الخصائص أكثر أهمية للحفاظ على القدرات العقلية وحمايتها من التدهور لذلك، يمكن اعتبار الفستق من الأطعمة المثالية لتحسين الصحة العقلية والاحتفاظ بقدرات الدماغ لفترة أطول.

حماية العين من الأضرار الرقمية الفستق درع ضد الضوء الأزرق

في عصر الأجهزة الإلكترونية، أصبحت صحة العين من أولوياتنا، خاصة مع تزايد التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الفستق يحتوي على مادة اللوتين، وهي صبغة نباتية قوية ضد الأكسدة تلعب دورا حيويا في حماية العين يساعد اللوتين في تعزيز كثافة الصبغة البقعية في شبكية العين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي، وهو من الأسباب الشائعة للعمى في كبار السن تشير الدراسات إلى أن تناول 57 جراما من الفستق يوميا قد يساعد في حماية العين من الأضرار الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية.

الفستق طعام ذهبي لحماية صحة العين والعقل