طريقة عمل السلطة الصينية بطعم مختلف من أشهر مأكولات المطبخ الصيني

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل السلطة الصينية , المطبخ الصيني يحتوي على الكثير من الأكلات الشهية والتي يمكن تحضيرها اكلات رئيسية أو مقبلات أو سلطات للتغيير في تقديم الأطباق والخروج عن الروتين، ويوجد أنواع مختلفة من السلطات الصينية التي يمكن تحضيرها في كل المناسبات ومع الوجبات الرئيسية والتي أصبحت أحد أهم وأقوى السلطات المشهورة تقدم في كبار المطاعم حتى وإن كانت غير متخصصة في تقديم الأكلات الصينية.

طريقة عمل السلطة الصينية

وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي سيدتي أفضل طريقة لعمل سلطة صينية، بطرق مختلفة مثل تحضير سلطة صينية بالدجاج أو سلطة صينية بالخضار، والتي تعتبر من أفضل السلطات الصحية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بطعم مكوناتها والاستفادة من فوائدها العظيمة، و تقدميها مع الأطباق المشوية أو أكلات الأسماك والمأكولات البحرية.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة صينية بالدجاج

المكونات

صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة.

كوب من الجزر المبشور.

ثلاثة أكواب من الملفوف المفروم.

ربع كوب من اللوز شرائح ومحمص.

عود من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من خل الأرز.

معيار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وأضيفي به كلًا من (العسل + الصويا + خل الأرز + الزنجبيل + زيت السمسم + البصل الأخضر).

امزجي المكونات السابقة جيدًا حتى تصبح متجانسة جدًا.

ضعي كلًا من الجزر + الملفوف + الدجاج في وعاء عميق ثم اسكبي الخليط السابق على السلطة.

اسكبي كل السلطة في وعاء التقديم ثم ضعي اللوز المحمص والكزبرة وقدميها على الفور.

الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة صينية الملفوف

المكونات

نصف ثمرة من الملفوف الصيني مقطعة.

ملعقتان كبيرتان من بذور دوار الشمس.

مقدار ملعقتان كبيرتان من اللوز ويمكن استبدالها بالكاجو أو البندق.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

مكونات صوص السلطة

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من الخل الأبيض.

معيار نصف كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من صوص الصويا.

طريقة التحضير

احضري وعاء الخلاط الكهربائي امزجي كل مكونات صوص السلطة حتى يصبح متجانس ثم اتركيه جانبًا.

ثم حمري البذور في القليل من الزيت ثم ضعي معها السمسم مع التقليب.

في وعاء عميق آخر ضعي كل أوراق الملفوف ثم اسكبي الصوص عليه مع التقليب ثم اسكبيه في وعاء التقديم.

اسكبي عليه البذور المحمصة ثم قدميها.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة صينية سالي فؤاد

المكونات

كوب من الكرنب الأحمر المبشور.

معيار كوب من الكرنب الأبيض المبشور.

كوب من الكوسة المبشورة.

عدد كوب من الكرات مقطع رفيع.

كوب من الجزر المبشور.

ثمرة من البنجر المبشور.

صوص السلطة

ملعقتان كبيرتان من صويا صوص.

ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

ضعي كل مكونات السلطة في وعاء يمكنك ترتيبه أو مزجها جيدًا.

ثم ضعي كل مكونات الصوص في وعاء صغير مع الحرص على مزجه جيدًا.

يقدم الصوص مع السلطة أو مزجه مع الخضروات ثم تقدم.

الوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة صينية خضراء

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل (مقطع شرائح).

كوب كبير من الملفوف الكبير (مقطع شرائح).

ثمرتين كبيرتين من الجزر (مقطع شرائح طويلة).

كوب كبير من البروكلي مقطع.

ثلاثة ثمرات من الفلفل الملون مقطع شرائح طويلة.

بصل أخضر مقطع حلقات رفيعة.

بهارات مشكلة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان من الصويا صوص.

طريقة التحضير