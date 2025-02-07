انت الأن تتابع خبر احذر كل أسرارك هتتكشف ..«انت متراقب».. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أن جهازك مراقب وهناك من يتجسس عليك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الواتساب يعد من التطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة التي يستخدمها الملايين من الأشخاص في مختلف دول العالم حيث ان الواتساب يوفر لهم مميزات كثيرة يمكن من خلاله ارسال الرسائل والمستندات والملفات المختلفة لجميع الاشخاص في اي وقت وباي مكان وبسرعة، كما أنه يوفر إرسال الصور والفيديوهات بجودة عالية ولكن هناك مشكله يمكن ان تواجه الاشخاص وهي تهكير الواتس اب واختلاقه من قبل مجهولون ويمكن ان تعرض بياناتك للخطر وتقع تحت التهديد وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن معرفه حسابك اذا كان مراقب ام لا.

كيف يتم مراقبة الواتس اب

يتم مراقبة الواتس اب بطريقه سهله مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث يمكن ان تتوجه الى اعدادات التطبيق وتنتقل الى ايقونة الواتساب ويب وتضغط عليها ثم تضغط على الأجهزة المتصلة بحسابك وسوف تجد أجهزة مفتوحه من اللاب توب، فان هناك شخص يقوم بالتجسس على بياناتك وإذا كنت أنت من قمت بالتسجيل فلا داعي للقلق ولكن إذا لم تقم بالتسجيل من جهاز كمبيوتر يمكنك ان تقوم بحذفه وإلغاء الربط حتى تؤمن حسابك.

طريقة تأمين الواتساب من الاختراع