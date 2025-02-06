"فكرة مخطرتش علي بال العفريت!!"..ضعي الملح علي الخل في الثلاجه وكل مشاكلك هتتحل في ثواني!

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رياض - احمد صلاح - تعد الثلاجة من الأجهزة الأساسية في كل منزل، ولكن مع الاستخدام اليومي قد تتجمع فيها الجراثيم والميكروبات التي قد لا تكون مرئية، تواجه الكثير من السيدات مشكلة في تنظيف الثلاجات والتخلص من الروائح الكريهة أو الميكروبات التي تتراكم داخلها، ولحسن الحظ، هناك طرق بسيطة وطبيعية يمكنها مساعدتك في تنظيف ثلاجتك بشكل فعال وآمن.

وصفة الملح والخل لتنظيف الثلاجة

للتخلص من الميكروبات والروائح الغير مرغوب فيها، يمكن استخدام خليط من الملح والخل مع بعض المكونات الأخرى، هذه الوصفة الطبيعية ستساعدك على تنظيف ثلاجتك بفعالية.

المكونات :

1 قطعة ليمون

1 ملعقة ملح

3 ملاعق كبيرة مسحوق تنظيف

1 ملعقة بيكنج بودر

2 كوب ماء ساخن

1/4 كوب خل

طريقة التحضير:

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء كبير وامزجيها جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي بعض الشوك أو المعالق داخل الوعاء وتركها لفترة قصيرة.

استخدمي الخليط لتنظيف داخل الثلاجة من الميكروبات والجراثيم.

بعد التنظيف، ستلاحظين اختفاء الروائح الكريهة وتطهير الثلاجة تمامًا.

باتباع هذه الطريقة البسيطة،