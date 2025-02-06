انت الأن تتابع خبر «العطار نصحني بالسر ده» جرب ملعقة عسل مع ثوم على الريق لمدة 3 أيام وهتحس بحاجات مش هتصدقها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مزيج الثوم والعسل من الوصفات الطبيعية التي تجمع بين فوائد الثوم الصحية وخصائص العسل العلاجية مما يجعلهما معا علاجا فعالا للعديد من المشكلات الصحية.

فوائد الثوم والعسل

يعتبر الثوم مصدرا غنيا بمركب الاليسين الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات مما يساعد في تعزيز جهاز المناعة أما العسل فهو يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة القلب عند دمج هذين المكونين يحسن المزيج من صحة الجهاز التنفسي ويساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا كما يسهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة تحضير مزيج الثوم والعسل

لتحضير هذا المزيج اتبع الخطوات التالية:

المكونات:

فصوص ثوم طازجة ومقشرة

عسل نحل خام

التحضير:

ضع فصوص الثوم المقشرة في وعاء زجاجي نظيف

اسكب العسل فوق الثوم حتى يغطيه تماما

اغلق الوعاء بإحكام واتركه في مكان مظلم لمدة أسبوعين

الاستخدام:

تناول ملعقة صغيرة من المزيج على الريق يوميا

يمكن أيضا إضافته إلى كوب من الماء الدافئ وتناوله

احتياطات وتوصيات