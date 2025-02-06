6 اسرار هتساعدك على نمو الشعر بشكل صحي

الشعر في المتوسط بينمو حوالي 0.5 بوصة ، تقريبا 6 بوصات كل سنة ، ولكن في بعض الاوقات نمو الشعر بيكون بطيء ، خصوصا لما معظم الناس بيفقدوا ما بين 50 – 100 شعرة كل يوم ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم 6 اسرار لزيادة نمو الشعر وتكثيفه.

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