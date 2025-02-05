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رياض - احمد صلاح - يجب على مرضى السكري قياس مستوى الجلوكوز في الدم بشكل مستمر من أجل السيطرة على مرضهم والسيطرة عليه. يعلم الجميع أن مرضى السكري يضطرون إلى وخز أصابعهم واختبار دمائهم، أو إدخال جهاز قياس بأنبوب صغير في جلدهم لقياس مستوى الجلوكوز في السائل الخلالي بشكل مستمر. لكن في الآونة الأخيرة، طور العلماء جهاز استشعار أدى إلى قياس غير جراحي لسكر الدم. ابقى معنا لمعرفة المزيد عن هذا المستشعر.

قياس سكر الدم دون الحاجة إلى الدم!

بدلاً من إحداث جرح في الإصبع، يقوم هذا المستشعر الحيوي الجديد بتوجيه الجلوكوز من الأوعية الدموية إلى سطح الجلد باستخدام إشارات كهربائية، ومن خلال وضع مستشعر أسطواني على ذلك الجزء من الجسم، يتم قياس مستوى السكر في الدم. يتم تشغيل جميع أجزاء هذا المستشعر الحيوي بواسطة بطارية ورقية وتبدو كوشم مؤقت.

في تجربة سريرية صغيرة، على مدار خمسة أيام، تم فحص سكر الدم لشخصين أصحاء وشخص مصاب بالسكري، وقام هذا الجهاز بقياس مستوى الجلوكوز في الدم، وكانت نتائجه مماثلة تقريبًا لنتائج اختبار الدم الإكلينيكي القياسي. كانت هذه النتائج بينما لم يبلغ أي من المرضى عن الألم وعدم الراحة.

إنه جهاز اختبار سكر الدم غير جراحي مع الحد الأدنى من التدخل الجراحي. لا يمكن لهذا الجهاز أن يكون فقط تحسينًا كبيرًا في نمط حياة الأشخاص المصابين بداء السكري، بل يمكنه أيضاً حل بعض المشكلات التي يسببها قياس نسبة السكر في الدم، مثل الألم، وتهيج الجلد، والعدوى.

حاليًا لا يوجد جهاز قياس غير جراحي متوفر في السوق