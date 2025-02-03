انت الأن تتابع خبر هتخربي بيتك وهتموتي عيالك .. طبيبة استشارية تحذر من خطورة شرب عصير القصب يصيبك بالتسمم ويؤدي للوفاة .. متجيش تقول معرفش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية (EASHTN)، في تصريح خاص، أن عصير القصب يُعتبر من المشروبات الغنية بالفوائد الصحية، إلا أنه قد يشكل خطرًا صحيًا إذا لم تُنظف معدات العصر أو عيدان القصب بشكل جيد. فقد يؤدي الإهمال في النظافة إلى تلوث العصير بالبكتيريا أو المواد الضارة،

مما يسبب مشكلات صحية قد تظهر أعراضها سريعًا بعد تناوله.

، سنستعرض لكم بالتفصيل الأضرار المحتملة لعصير القصب، الأعراض التي قد تظهر نتيجة التلوث، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حال حدوث أي مضاعفات. تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل الهامة.

تصريحات الدكتورة شيماء فكري

وأضافت شيماء أن أعراض التسمم قد تظهر خلال ثوانٍ أو ساعات بعد تناول العصير وتتضمن اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل القيء والغثيان والإسهال والمغص.

وأكدت أن الإسعافات الأولية في حال ظهور أعراض التسمم تشمل شرب كمية من الماء لتعويض السوائل المفقودة تناول مطهر معوي تجنب الأطعمة الصلبة والحارة التي قد تزيد من المغص وأخذ قسط من الراحة، وفي حالة تفاقم الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى.

وأشارت شيماء إلى أن غياب الأعراض بعد تناول عصير القصب يعد مؤشراً على سلامته وصحته.

أما عن فوائد عصير القصب، فهي تشمل: