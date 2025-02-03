

انت الأن تتابع خبر "هترجع شبه الجديدة".. طريقة عبقرية لإزالة الصدأ من الملاعق القديمة بمكونات منزلية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق كثيرة لإزالة الصدأ في الملاعق الاستانلس ستيل، ولأنها تستخدم بكثرة فإنها تكون طبقة من الصدأ الذي يسبب الإزعاج، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف فيما يلي على طرق إزالتها.

إزالة بقع الصدأ من على الملاعق

تتعدد الطرق في إزالة الصدأ والتي تختلف في مكوناتها حيث تعتمد على الكركدية المغلي أو الخل والصودا أو قشر البرتقال أو قشور الليمون، ولأن كل طريقة تختلف عن الأخرى في مكوناتها وكيفية استخدامها فسوف نقوم بشرح كل طريقة على حدى لكي تقومين بإختيار أفضل الطرق التي تتناسب معك.

طريقة إزالة صدأ الملاعق بالكركدية المغلي

يقوم الكركديه المغلي بإزالة بقع الصدأ من على الملاعق أو أواني الطهي أو حتى أسطح البوتجاز

حيث يمكن ذلك من خلال تتبع الآتي:

القيام بغسل الاستانلس ستيل بالماء والصابون جيدا.

ثم تقومين بتركه في الكركدية المغلي حتى يتم إزالة بقع الصدأ من عليها وتلميعها.

ثم يتم تنشيف الاستانلس ستيل بقطعة نظيفة حتى تحصلي على أفضل النتائج.

طريقة إزالة صدأ الملاعق بالخل والصودا

يعمل الخل والصودا على تنظيف الأواني من الداخل وتلميعها من الداخل وذلك لقدرتهما معا على التخلص من الدهون بشكل سريع،

وإليكِ طريقة التنظيف:

ضعي كمية مناسبة من الخل في الإناء المراد تنظيفة وتحريك الخل بداخلة والتأكد من أن الخل قد لامس جميع جوانبة.

بعد ترك الخل لفترة يتم إضافة كمية من الماء تقارب الربع كوب.

يتم إضافة الصودا إلى الخليط وتترك لمدة دقيقة حتى يتم إزالة الصدأ بشكل كامل.

يتم غسل المواعين بالماء الدافئ لإزالة بقايا الخل والصودا.

إزالة صدأ الملاعق قشر البرتقال والليمون