انت الأن تتابع خبر هتدوري عليها بعد شهور هتلاقيها زي اول يوم جبتيها فيه لما تشيليها كده.. طريقة تخزين البطاطا طول السنة من غير طعمها مايتغير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البطاطا من الأطعمة اللذيذة والمغذية التي يعشقها الكثيرون، ولكنها سريعة التلف إذا لم تُخزن بطريقة صحيحة، ومع مرور الوقت، قد تذبل البطاطا أو تتعفن بسبب الرطوبة أو التعرض للهواء، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، لذلك من الضروري اتباع طرق تخزين صحيحة تضمن الحفاظ على جودتها وطعمها لأطول فترة ممكنة، وسواء كنتِ ترغبين في تخزين البطاطا طازجة، أو الاحتفاظ بها لفترة طويلة في الفريزر، فهناك العديد من الحيل التي تساعدك على ذلك بسهولة.

طريقة تخزين البطاطا طوال السنة

البطاطا من الأطعمة اللذيذة والمغذية التي يفضلها الكثيرون، ولكنها سريعة التلف إذا لم تُخزن بطريقة صحيحة، إليكِ طريقة عبقرية لتخزين البطاطا لمدة طويلة دون أن تفسد.

اختيار البطاطا المناسبة

اختاري البطاطا السليمة الخالية من أي ثقوب أو علامات تعفن.

يفضل اختيار البطاطا ذات القشرة الجافة والمتماسكة لضمان بقائها لفترة أطول.

التخزين في مكان جاف ومظلم

ضعي البطاطا في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.

يمكن تخزينها في صناديق خشبية أو أكياس ورقية مع وجود تهوية جيدة.

تجنبي وضعها في الثلاجة لأن البرودة الزائدة تحول النشا إلى سكر، مما يغير طعمها.

تخزين البطاطا في الرمل

يمكن حفظ البطاطا في صناديق مليئة بالرمل الجاف لتقليل تعرضها للرطوبة ومنع تعفنها.

ضعي البطاطا على طبقات وافصلي كل طبقة بطبقة من الرمل.

التفريز للحفظ الطويل