انت الأن تتابع خبر احذر هذه العادة اليومية!!.. تأثيرات صادمة لشرب القهوة في الأوقات الخاطئة على صحتك وحالتك المزاجية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد توقيت شرب القهوة أمرا حيويا لتحقيق أقصى استفادة منها دون التأثير سلبا على الصحة العامة، قد يؤدي شرب القهوة في أوقات غير مناسبة إلى آثار سلبية على الجسم، مثل ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بشكل مفرط عند تناولها فور الاستيقاظ، مما يسبب اختلالا في التوازن الهرموني على المدى البعيد، كما أن تناولها قبل النوم بفترة قصيرة يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم ويزيد من الأرق، ما يؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي ويقلل من قدرة الشخص على التركيز لذلك، من الضروري مراعاة التوقيت المناسب لشرب القهوة للاستفادة من فوائدها وتجنب أضرارها المحتملة.

افضل أوقات لشرب القهوة

أفضل وقت لشرب القهوة هو عندما تكون مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم منخفضة، وهذا عادة يحدث في منتصف الصباح وفترة ما بعد الظهيرة في هذين الوقتين، يكون الجسم أكثر قدرة على التعامل مع الكافيين دون التأثير على الإيقاع البيولوجي الطبيعي، من النصائح المهمة أيضا تجنب شرب القهوة على معدة فارغة، حيث يمكن أن يزيد ذلك من إفراز الأحماض في المعدة ويؤدي إلى الشعور بالحموضة.

بالنسبة للرياضيين، يعد شرب القهوة قبل التمرين بنحو ساعة خيارا جيدا، حيث يساعد في تعزيز الأداء البدني وزيادة عملية حرق الدهون، مما يحسن النشاط البدني بشكل عام.

فوائد القهوة