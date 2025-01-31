طريقة عمل مشروب الليمون بالنعناع المنعش مثل محلات العصائر بخطوات بسيطة

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رياض - احمد صلاح - وفي فصل الشتاء يحتاج معظم الأشخاص إلى تناول المشروبات المنعشة التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للصحة والجسم، ويعد مشروب عصير الليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة للجسم، وتحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة، ويمكن تحضير مشروب الليمون بالنعناع بمكونات بسيطة وقليلة التكاليف داخل المنزل وتوجد في مطبخك وفي نفس الوقت يكون طعم المشروب لذيذ ومنعش.

مكونات تحضير مشروب الليمون بالنعناع

نوضح إليكم المقادير اللازمة التي نحتاج إليها لتحضير عصير الليمون بالنعناع وهي موضحه في النقاط التالية:

حوالي لتر من الماء البارد.

عود من القرفة مقطع.

عدد ٤ حبات وسط من الليمون.

عدد ٤ ملاعق سكر حسب الرغبة.

أوراق طازجة من النعناع.

شرائح من الليمون.

مكعبات من الثلج.

أكواب للتقديم وخلاط كهربائي.

خطوات تحضير مشروب الليمون بالنعناع

نشير إلى كيفية تحضير عصير الليمون بالنعناع والحصول على مشروب منعش وصحي في نفس الوقت والخطوات موضحة في النقاط التالية:

نقوم بإحضار خلاط كهربائي ثم نضع به لتر الماء نقوم بعصر حبات الليمون ووضع أوراق النعناع وإضافة السكر حسب الرغبة.

يتم تشغيل الخلاط حتى تمتزج هذه المكونات بشكل كامل.

يتم وضع العصير في أكواب للتقديم مع إضافة مكعبات من الثلج لتعطي شعور بالانتعاش وبالهناء والشفاء.

فوائد عصير الليمون بالنعناع

نشير إلى الفوائد والعناصر المهمة التي توجد في ذلك المشروب وهي موضحه في النقاط التالية: