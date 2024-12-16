ازاي تستخدمي العسل لتحويل شعرك الجاف والباهت لشعر ناعم ولامع

العسل بيحتوي على الفركتوز والجلوكوز ، وهما من المحليات الطبيعية اللي بتغذي الشعر ، بالاضافة ان العسل بيحافظ على الماية والرطوبة ، وده بيسمح له بترطيب الشعر مع توفير الفيتامينات والمعادن زي النحاس, الحديد, المنجنيز, الكالسيوم, الصوديوم, البوتاسيوم, الفوسفور, فيتامين ب ، وباعتباره وسيلة صحية طبيعية لاستعادة صحة الشعر ، تقدري تستخدمي العسل لعلاج تساقط الشعر والصلع واضافة اللمعان للشعر الباهت.
1- بلسم العسل وزيت الزيتون
المكونات:
- 1 كوباية عسل.
- ½ كوباية زيت زيتون (لو شعرك دهني قللي كمية زيت الزيتون ل ¼ كوباية).
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي العسل مع زيت الزيتون ، دلكي شعرك كله بالخليط لحد ما يتغطى بالتساوي.
2- غطي راسك بطاقية الاستحمام او الكيس البلاستيك وسيبيه لمدة 30 دقيقة.
3- بعدها اغسلي شعرك بالشامبو والماية بالطريقة العادية.
الفوايد:
استخدام العسل كبلسم للشعر ، بيزود من صحة بصيلات الشعر وفروة الراس ، وفي نفس الوقت هو البلسم الرئيسي في علاج الشعر الجاف ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص تنظيفية للتخلص بلطف من تراكم منتجات الشعر من غير ما يجرده من الزيوت الطبيعية ، العسل بيعمل طبقة واقية على شعرك ، وده بيساعد على منع التلف الناتج عن المنتجات المختلفة والتصفيف والعوامل الجوية ، وزيت الزيتون خفيف على الشعر وبيتم امتصاصه بسهولة ، وبيساعد على تنعيم ولمعان الشعر ، وبيساعد على ترطيب وتغذية وتحسين قوة ومرونة الشعر.
2- بلسم الشعر بالعسل والزبادي:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة عسل.
- 2 معلقة كبيرة زبادي.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي العسل والزبادي لتكوين خليط سميك.
2- قسمي شعرك اقسام صغيرة.
3- خدي كمية من الخليط بفرشة ووزعيها من الجذور للاطراف.
4- سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو.
5- كرريه مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.
3- بلسم العسل والافوكادو والمايونيز:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة عسل.
- 2 معلقة كبيرة افوكادو مهروس.
- ½ كوباية مايونيز.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض لحد ما تتشكل عجينة بلون اخضر فاتح.
2- قسمي شعرك اقسام صغيرة.
3- خدي كمية وفيرة من الخليط ووزعيها على شعرك من الجذور للاطراف.
4- سيبيه لمدة 20 دقيقة تقريبا ، بعدها اغسليه بماية فاترة وشامبو.
5- كرريه مرة واحدة في الشهر لافضل النتايج.
4- بلسم الشعر بالعسل وخل التفاح:
المكونات:
- ¼ كوباية عسل.
- 10 معالق كبيرة خل تفاح.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي المكونات مع بعض كويس.
2- اغسلي شعرك بالطريقة العادية لحد ما يبقى رطب.
3- بعدها خدي كمية وفيرة من الخليط وزعيه على الشعر كله من الجذور للاطراف.
4- سيبيه لمدة 15 دقيقة تقريبا ، بعدها اغسليه بماية دافية.
5- استخدمي العلاج ده من 2 – 4 مرات في الشهر لافضل النتايج.
الفوايد:
خل التفاح بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومهديء قوي مفيد لفروة الراس ، وممكن يساعد على علاج مشاكل كتير زي قشرة الراس, تطهير فروة الراس من خلال ازالة اي تراكم للاوساخ وخلايا الجلد الميتة ، بالاضافة انه بيساعد على موازنة مستويات الاس الهيدروجيني لفروة الراس ، وبالتالي بيساعد على تحسين جودة الشعر بشكل عام ومنع تساقطه.
5- بلسم الشعر بالعسل والموز وزيت الزيتون:
المكونات:
- 1 حبة موز.
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اهرسي الموزة بالشوكة او في الخلاط لحد ما تبقى ناعمة ، اتأكدي من عدم وجود اي كتل.
2- بعدها ضيفي العسل وزيت الزيتون للموز المهروس واخلطيهم كويس.
3- وزعي الخليط على شعرك وفروة الراس ، ولفي شعرك بكيس بلاستيك.
4- سيبيه ½ ساعة تقريبا ، وبعدها اغسليه بماية باردة وشامبو.
5- كرريه مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.
الفوايد:
الموز بيساعد على تنشيط الشعر ، هو مغذي جدا للشعر لانه بيوفر مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات الاساسية اللي بتساعد على تقوية وتطويل الشعر ، وزيت الزيتون والعسل مع بعض يعتبروا مزيج فعال لترطيب وتغذية الشعر.
6- بلسم الشعر بالعسل وزيت الخروع والليمون:
المكونات:
- 3 معالق كبيرة زيت خروع.
- 4 – 5 نقط عصير ليمون.
- 2 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض.
2- دلكي شعرك وفروة راسك بالخليط لمدة 5 دقايق تقريبا.
3- سيبيه لمدة ½ ساعة تقريبا بعدها اغسليه بشامبو خفيف.
4- كرري العلاج ده من 2 – 3 مرات في الاسبوع لشعر انعم واقوى.
الفوايد:
زيت الخروع مفيد جدا للشعر ، هيساعدك على علاج تساقط الشعر بشكل فعال ، وبيساعد على نمو شعر قوي وكثيف.
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