ازاي تستخدمي العسل لتحويل شعرك الجاف والباهت لشعر ناعم ولامع

العسل بيحتوي على الفركتوز والجلوكوز ، وهما من المحليات الطبيعية اللي بتغذي الشعر ، بالاضافة ان العسل بيحافظ على الماية والرطوبة ، وده بيسمح له بترطيب الشعر مع توفير الفيتامينات والمعادن زي النحاس, الحديد, المنجنيز, الكالسيوم, الصوديوم, البوتاسيوم, الفوسفور, فيتامين ب ، وباعتباره وسيلة صحية طبيعية لاستعادة صحة الشعر ، تقدري تستخدمي العسل لعلاج تساقط الشعر والصلع واضافة اللمعان للشعر الباهت.

1- بلسم العسل وزيت الزيتون

المكونات:

- 1 كوباية عسل.

- ½ كوباية زيت زيتون (لو شعرك دهني قللي كمية زيت الزيتون ل ¼ كوباية).

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي العسل مع زيت الزيتون ، دلكي شعرك كله بالخليط لحد ما يتغطى بالتساوي.

2- غطي راسك بطاقية الاستحمام او الكيس البلاستيك وسيبيه لمدة 30 دقيقة.

3- بعدها اغسلي شعرك بالشامبو والماية بالطريقة العادية.

الفوايد:

استخدام العسل كبلسم للشعر ، بيزود من صحة بصيلات الشعر وفروة الراس ، وفي نفس الوقت هو البلسم الرئيسي في علاج الشعر الجاف ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص تنظيفية للتخلص بلطف من تراكم منتجات الشعر من غير ما يجرده من الزيوت الطبيعية ، العسل بيعمل طبقة واقية على شعرك ، وده بيساعد على منع التلف الناتج عن المنتجات المختلفة والتصفيف والعوامل الجوية ، وزيت الزيتون خفيف على الشعر وبيتم امتصاصه بسهولة ، وبيساعد على تنعيم ولمعان الشعر ، وبيساعد على ترطيب وتغذية وتحسين قوة ومرونة الشعر.

2- بلسم الشعر بالعسل والزبادي:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة عسل.

- 2 معلقة كبيرة زبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي العسل والزبادي لتكوين خليط سميك.

2- قسمي شعرك اقسام صغيرة.

3- خدي كمية من الخليط بفرشة ووزعيها من الجذور للاطراف.

4- سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو.

5- كرريه مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.

3- بلسم العسل والافوكادو والمايونيز:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة عسل.

- 2 معلقة كبيرة افوكادو مهروس.

- ½ كوباية مايونيز.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض لحد ما تتشكل عجينة بلون اخضر فاتح.

2- قسمي شعرك اقسام صغيرة.

3- خدي كمية وفيرة من الخليط ووزعيها على شعرك من الجذور للاطراف.

4- سيبيه لمدة 20 دقيقة تقريبا ، بعدها اغسليه بماية فاترة وشامبو.

5- كرريه مرة واحدة في الشهر لافضل النتايج.

وصفات العسل لشعر صحي.1

4- بلسم الشعر بالعسل وخل التفاح:

المكونات:

- ¼ كوباية عسل.

- 10 معالق كبيرة خل تفاح.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي المكونات مع بعض كويس.

2- اغسلي شعرك بالطريقة العادية لحد ما يبقى رطب.

3- بعدها خدي كمية وفيرة من الخليط وزعيه على الشعر كله من الجذور للاطراف.

4- سيبيه لمدة 15 دقيقة تقريبا ، بعدها اغسليه بماية دافية.

5- استخدمي العلاج ده من 2 – 4 مرات في الشهر لافضل النتايج.

الفوايد:

خل التفاح بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومهديء قوي مفيد لفروة الراس ، وممكن يساعد على علاج مشاكل كتير زي قشرة الراس, تطهير فروة الراس من خلال ازالة اي تراكم للاوساخ وخلايا الجلد الميتة ، بالاضافة انه بيساعد على موازنة مستويات الاس الهيدروجيني لفروة الراس ، وبالتالي بيساعد على تحسين جودة الشعر بشكل عام ومنع تساقطه.

5- بلسم الشعر بالعسل والموز وزيت الزيتون:

المكونات:

- 1 حبة موز.

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 1 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اهرسي الموزة بالشوكة او في الخلاط لحد ما تبقى ناعمة ، اتأكدي من عدم وجود اي كتل.

2- بعدها ضيفي العسل وزيت الزيتون للموز المهروس واخلطيهم كويس.

3- وزعي الخليط على شعرك وفروة الراس ، ولفي شعرك بكيس بلاستيك.

4- سيبيه ½ ساعة تقريبا ، وبعدها اغسليه بماية باردة وشامبو.

5- كرريه مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.

الفوايد:

الموز بيساعد على تنشيط الشعر ، هو مغذي جدا للشعر لانه بيوفر مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات الاساسية اللي بتساعد على تقوية وتطويل الشعر ، وزيت الزيتون والعسل مع بعض يعتبروا مزيج فعال لترطيب وتغذية الشعر.

6- بلسم الشعر بالعسل وزيت الخروع والليمون:

المكونات:

- 3 معالق كبيرة زيت خروع.

- 4 – 5 نقط عصير ليمون.

- 2 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض.

2- دلكي شعرك وفروة راسك بالخليط لمدة 5 دقايق تقريبا.

3- سيبيه لمدة ½ ساعة تقريبا بعدها اغسليه بشامبو خفيف.

4- كرري العلاج ده من 2 – 3 مرات في الاسبوع لشعر انعم واقوى.

الفوايد:

زيت الخروع مفيد جدا للشعر ، هيساعدك على علاج تساقط الشعر بشكل فعال ، وبيساعد على نمو شعر قوي وكثيف.