انت الأن تتابع خبر طريقة تحضير الشيبسي في المنزل خطوة بخطوة مع أسرار القرمشة والطعم الذي يشبه الجاهز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيبسي يعد واحد من أفضل الوجبات الخفيفة شعبية بين الكثيرين سواء من الكبار أو الصغار، ولهذا هل فكرتِ يوماً في تحضيره لأطفالك في المنزل بدون مواد حافظة وبمكونات اقتصادية؟ فهذه الفكرة تساعدك في تقديم وجبة مضمونة لأطفال بعيداً عن الزيوت الغير صحية التي تضر صحتهم، ولهذا من خلال مقالنا اليوم سنوضح طريقة تحضير الشيبسي المقرمش بأقل المقادير.ر

طريقة تحضير الشيبسي في المنزل

تحضير الشيبسي في المنزل يتطلب عدد من المقادير البسيطة والخطوات السهلة،

وهي كالتالي:

عدد 4 حبات من البطاطس.

زيت نباتي للقلي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

توابل إضافية “البابريكا، مسحوق الثوم، الأعشاب المجففة”.

خطوات التحضير

يذكر أن الشيبسي أو تلك الرقائق الذهبية من الأطعمة المحببة لدى الكثيرون، ولهذا يمكن تحضيره في مطبخك بكل سهولة حيث يمكنكِ التحكم في نوعية المكونات وتقديمها لأفراد أسرتك كوجبة خفيفة، ولتحضير الشيبسي فلابد من إتباع عدد من الخطوات،

وهي كالتالي: