انت الأن تتابع خبر الراعي الرسمي لست البيت المصريه.. طريقه تحضير المكرونه بالكبده وصفة متكاملة العناصر الغذائية بطعم ومذاق مميز في أقل وقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد وصفة المكرونة بالكبدة هي من أشهر الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ المصري، ونجد أن هذه الوصفة تعتبر بمثابة وجبة غذائية متكاملة العناصر، علاوة على ذلك نجد انها سهلة جدا وسريعة في التحضير وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة له سوف نتعرف معا سريعاً على أسهل طريقه لعمل المكرونه بالكبده بأسلوب المطاعم المحترفة، تابعونا لمزيد من التفاصيل لمعرفة المكونات وخطوات التحضير.

مكونات المكرونة بالكبدة

قبل أن نذكر لكم خطوات التحضير المكرونة بالكبدة وعلينا أن نقوم بإعداد بعض المكونات الأساسية والتي تضمن لنا وبكل تاكيد نجاح الوصفه من المرة الأولى

وجاءت كالتالي:

مقدار نصف كيلو مكرونة.

مقدار 450 جرام كبدة مقطعة شرائح صغيرة.

عدد 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

عدد 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

عدد 3 فص ثوم مفرومة.

عدد قرن فلفل أخضر مقطع شرائح.

عدد 2 ثمرة حبة طماطم مبشورة.

عدد 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

عدد ملعقة بهارات مشكلة.

عدد ملعقة كمون.

رشة ملح وفلفل حسب الرغبة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير المكرونة بالكبدة

إليكم مجموعة من الخطوات اللازمة لعمل المكرونه بالكبده كالتالي:.