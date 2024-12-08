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رياض - احمد صلاح - الكريم كراميل من أسهل الحلويات التي يمكنك إعدادها في المنزل، وذلك لأنها سهلة التحضير وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات المكلفة، ولكن اليوم سنتعرف على طريقة جديد يمكنك إعدادها لأسرتك وضيوفك وسوف تنال إعجابهم كثيرًا، وهي طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت فأن طعمها لذيذ للغاية وسوف يحبها الجميع، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت فتابعونا للتعرف على طريقة إعدادها.
مقادير عمل الكريم كراميل بالبسكويت
يمكنك تحضير الكريم كراميل بالبسكويت في المنزل عن طريق هذه المكونات التالية:
- 350 جرام بسكويت سادة.
- 2 ملعقة من الكريم كراميل.
- 2 ملعقة من الكريمة.
- 2 كوب من اللبن السائل كامل الدسم.
- 2 ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
- ربع كوب من الماء.
[عمل الكريم كراميل بالبسكويت]
طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة
طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت
أن هذه الوصفة من الوصفات سهلة التحضير التي يمكنك إعدادها في أي وقت، وذلك لأن خطوات تحضيرها سهلة للغاية وهي كالتالي:
- أولاً نقوم بوضع الكريم كراميل على اللبن السائل ونضعه على النار ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل.
- نضع القهوة في الماء ونقلبهم جيدًا حتى تختفي القهوة وتذوب.
- نحضر صينية مناسبة مستطيله ونضع البسكويت في القهوة والماء سريعا لتكون لينه ونضعها في الصينية ونرص الصينية بالكامل بالكامل بالبسكويت، نسكب بعد ذلك القليل من الكريم كراميل عليه وطبقة من البسكويت وباقي كمية الكريم كراميل والكريمة.
- على الوجه ونزيينها بالكراميل على الوجه من خلال وضع كوب من السكر بمقلاة وتقليبه حتى الذوبان، ثم أضف إليه 4 ملعقة من الماء ويترك حتى يكون سائل كثيف لونه بني.
- وبذلك يكون الكراميل جاهز وعليك وضعه في وجه الصينية، وتوضع في الثلاجة حتى تبرد ويمكنك تقديمها بعد ذلك وبالهنا والشفا.