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رياض - احمد صلاح - الكريم كراميل من أسهل الحلويات التي يمكنك إعدادها في المنزل، وذلك لأنها سهلة التحضير وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات المكلفة، ولكن اليوم سنتعرف على طريقة جديد يمكنك إعدادها لأسرتك وضيوفك وسوف تنال إعجابهم كثيرًا، وهي طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت فأن طعمها لذيذ للغاية وسوف يحبها الجميع، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت فتابعونا للتعرف على طريقة إعدادها.

مقادير عمل الكريم كراميل بالبسكويت

يمكنك تحضير الكريم كراميل بالبسكويت في المنزل عن طريق هذه المكونات التالية:

350 جرام بسكويت سادة.

2 ملعقة من الكريم كراميل.

2 ملعقة من الكريمة.

2 كوب من اللبن السائل كامل الدسم.

2 ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ربع كوب من الماء.

[عمل الكريم كراميل بالبسكويت]

طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت

أن هذه الوصفة من الوصفات سهلة التحضير التي يمكنك إعدادها في أي وقت، وذلك لأن خطوات تحضيرها سهلة للغاية وهي كالتالي: