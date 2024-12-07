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رياض - احمد صلاح - أستخدمات الخميرة البيرة

1-في الطهي: تُضاف خميرة البيرة إلى بعض الوصفات مثل الخبز والكعك لتحسين النكهة وزيادة المحتوى الغذائي.

2-كمكمل غذائي: يمكن تناول خميرة البيرة كمكمل غذائي لتعزيز الصحة العامة. تأتي عادة على شكل أقراص أو مسحوق يُضاف إلى العصائر أو الماء.

3-في العناية بالبشرة: تُستخدم خميرة البيرة في إعداد الأقنعة الطبيعية للبشرة، حيث تُساعد في تنظيفها وترطيبها.

4-للعناية بالشعر: يضاف مسحوق خميرة البيرة إلى مختلف الماسكات للشعر لتحسين قوته وتغذيته.