لو انتي من عشاق البطاطا النهاردة هنشارك معاكم وصفة مختلفة للبطاطا وهي صينية البطاطا بالمارشيملو ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات.
المكونات:
- 1 كيلو بطاطا.
- 6 معلقة كبيرة سكر.
- 4 معلقة كبيرة زبدة سايحة.
- ¼ كوباية لبن.
- 2 بيضة كبيرة.
- ½ معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
- ½ معلقة صغيرة ملح.
- 3 كوبايات ميني مارشيملو.
الطريقة:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ، هاتي صينية غطيها بورق فويل وحطي عليها البطاطا ، وخرميها بالشوكة ، دخليها الفرن لمدة 40 – 50 دقيقة ، حسب حجمها ، اختبريها بالشوكة عشان تتأكدي انها استوت كويس ، وبعدها خرجيها من الفرن.
2- خفضي درجة حرارة الفرن ل 180 درجة مئوية ، سيبي البطاطا تبرد لمدة 20 دقيقة على الاقل ، واثناء الوقت ده ي بولة اخفقي السكر, الزبدة, اللبن, الفانيليا, والملح مع بعض.
3- قشري البطاطا وضيفيها لخليط اللبن واهرسيها وقلبي المكونات كلها مع بعض لحد ما تمتزج كويس ، واخر حاجة ضيفي البيض ، وقلبيها مع باقي المكونات.
4- افردي خليط البطاطا في صينية مستطيلة صغيرة ، ودخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.
5- خرجي الصينية من الفرن ، ورشي المارشيملو على الوش ، ودخليها الفرن مرة تانية لمدة 5 – 10 دقايق كمان ، لحد ما المارشيملو يتحمص وياخد لون بني دهبي فاتح ، وقدميها على طول وهي سخنة.
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