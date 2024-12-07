لو انتي من عشاق البطاطا النهاردة هنشارك معاكم وصفة مختلفة للبطاطا وهي صينية البطاطا بالمارشيملو ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات.

المكونات:

- 1 كيلو بطاطا.

- 6 معلقة كبيرة سكر.

- 4 معلقة كبيرة زبدة سايحة.

- ¼ كوباية لبن.

- 2 بيضة كبيرة.

- ½ معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

- ½ معلقة صغيرة ملح.

- 3 كوبايات ميني مارشيملو.

صينية البطاطا بالمارشيملو.1

الطريقة:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ، هاتي صينية غطيها بورق فويل وحطي عليها البطاطا ، وخرميها بالشوكة ، دخليها الفرن لمدة 40 – 50 دقيقة ، حسب حجمها ، اختبريها بالشوكة عشان تتأكدي انها استوت كويس ، وبعدها خرجيها من الفرن.

صينية البطاطا بالمارشيملو.2

2- خفضي درجة حرارة الفرن ل 180 درجة مئوية ، سيبي البطاطا تبرد لمدة 20 دقيقة على الاقل ، واثناء الوقت ده ي بولة اخفقي السكر, الزبدة, اللبن, الفانيليا, والملح مع بعض.

صينية البطاطا بالمارشيملو.3

3- قشري البطاطا وضيفيها لخليط اللبن واهرسيها وقلبي المكونات كلها مع بعض لحد ما تمتزج كويس ، واخر حاجة ضيفي البيض ، وقلبيها مع باقي المكونات.

صينية البطاطا بالمارشيملو.4 صينية البطاطا بالمارشيملو.5

4- افردي خليط البطاطا في صينية مستطيلة صغيرة ، ودخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

صينية البطاطا بالمارشيملو.6

5- خرجي الصينية من الفرن ، ورشي المارشيملو على الوش ، ودخليها الفرن مرة تانية لمدة 5 – 10 دقايق كمان ، لحد ما المارشيملو يتحمص وياخد لون بني دهبي فاتح ، وقدميها على طول وهي سخنة.