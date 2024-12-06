انت الأن تتابع خبر "خزني منها 50 برطمان ".. طريقة مبتكرة لعمل مربى الموز في البيت بكميات كبيرة ومكونات صحية .. ضاع عمرك وانتي متعرفيش !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مربى الموز هي إحدى المربيات المميزة التي لا تحظى بنفس الشهرة مثل مربى الفراولة أو التين، لكنها تتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية و الموز هو فاكهة غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة، ويمكن تحويلها إلى مربى لذيذ يستخدم كإضافة رائعة للفطور أو الحلويات.
المكونات المطلوبة
- 5 حبات من الموز الناضج (يفضل أن يكون الموز أكثر من المعتاد في النضج).
- 2 كوب من السكر (يمكنكِ تعديل الكمية حسب الذوق).
- عصير ليمونة واحدة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري، لتعزيز النكهة).
- ملعقة كبيرة من الجيلاتين (لزيادة التماسك).
الأدوات اللازمة
- قدر عميق.
- ملعقة خشبية.
- خلاط كهربائي أو شوكة لهرس الموز.
- برطمان زجاجي نظيف للتخزين.
- مصفاة صغيرة (اختياري، لتصفية الخليط).
خطوات التحضير
الخطوة 1: تحضير الموز
قشري الموز:
- قومي بتقشير حبات الموز وقطعها إلى شرائح رفيعة باستخدام سكين حاد أو حتى يدويا.
هرس الموز:
- استخدمي شوكة لهرس الموز جيدًا حتى يصبح قوامه ناعمًا، أو استخدمي الخلاط الكهربائي للحصول على خليط ناعم تمامًا.
الخطوة 2: إعداد الخليط
وضع المكونات في القدر:
- ضعي الموز المهروس في قدر عميق وأضيفي إليه السكر وعصير الليمون.
- أضيفي نصف كوب من الماء واخلطي المكونات جيدًا.
غلي الخليط:
- ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه ليغلي لمدة 10-15 دقيقة مع التحريك المستمر.
- ستلاحظين أن المربى سيبدأ في التماسك ويأخذ قوامًا كثيفًا.
إضافة الفانيليا (اختياري):
- في هذه المرحلة، يمكنكِ إضافة الفانيليا لتعزيز النكهة الطبيعية للموز، لكن هذا الاختيار يعتمد على الذوق الشخصي.
الخطوة 3: تماسك المربى
إضافة الجيلاتين:
- في حال كنتِ ترغبين في الحصول على مربى أكثر تماسكًا، يمكنكِ إضافة ملعقة كبيرة من الجيلاتين إلى الخليط، ثم التقليب جيدًا حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.
- اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية مع التقليب المستمر حتى يصبح أكثر كثافة.
الخطوة 4: التعبئة والتخزين
تعبئة المربى:
- بعد أن يصبح المربى جاهزًا، قومي برفعه عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.
- ثم قومي بتعبئته في برطمان زجاجي نظيف وجاف. تأكدي من أن البرطمان محكم الإغلاق للحفاظ على المربى أطول فترة ممكنة.
التخزين:
- يُفضل تخزين المربى في مكان بارد وجاف. يمكن وضعه في الثلاجة لإطالة مدة صلاحيته.