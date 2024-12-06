انت الأن تتابع خبر "خزني منها 50 برطمان ".. طريقة مبتكرة لعمل مربى الموز في البيت بكميات كبيرة ومكونات صحية .. ضاع عمرك وانتي متعرفيش !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مربى الموز هي إحدى المربيات المميزة التي لا تحظى بنفس الشهرة مثل مربى الفراولة أو التين، لكنها تتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية و الموز هو فاكهة غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات التي تعزز الصحة العامة، ويمكن تحويلها إلى مربى لذيذ يستخدم كإضافة رائعة للفطور أو الحلويات.

المكونات المطلوبة

5 حبات من الموز الناضج (يفضل أن يكون الموز أكثر من المعتاد في النضج).

2 كوب من السكر (يمكنكِ تعديل الكمية حسب الذوق).

عصير ليمونة واحدة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري، لتعزيز النكهة).

ملعقة كبيرة من الجيلاتين (لزيادة التماسك).

الأدوات اللازمة

قدر عميق.

ملعقة خشبية.

خلاط كهربائي أو شوكة لهرس الموز.

برطمان زجاجي نظيف للتخزين.

مصفاة صغيرة (اختياري، لتصفية الخليط).

خطوات التحضير

الخطوة 1: تحضير الموز

قشري الموز:

قومي بتقشير حبات الموز وقطعها إلى شرائح رفيعة باستخدام سكين حاد أو حتى يدويا.

هرس الموز:

استخدمي شوكة لهرس الموز جيدًا حتى يصبح قوامه ناعمًا، أو استخدمي الخلاط الكهربائي للحصول على خليط ناعم تمامًا.

الخطوة 2: إعداد الخليط

وضع المكونات في القدر:

ضعي الموز المهروس في قدر عميق وأضيفي إليه السكر وعصير الليمون.

أضيفي نصف كوب من الماء واخلطي المكونات جيدًا.

غلي الخليط:

ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه ليغلي لمدة 10-15 دقيقة مع التحريك المستمر.

ستلاحظين أن المربى سيبدأ في التماسك ويأخذ قوامًا كثيفًا.

إضافة الفانيليا (اختياري):

في هذه المرحلة، يمكنكِ إضافة الفانيليا لتعزيز النكهة الطبيعية للموز، لكن هذا الاختيار يعتمد على الذوق الشخصي.

الخطوة 3: تماسك المربى

إضافة الجيلاتين:

في حال كنتِ ترغبين في الحصول على مربى أكثر تماسكًا، يمكنكِ إضافة ملعقة كبيرة من الجيلاتين إلى الخليط، ثم التقليب جيدًا حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.

اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية مع التقليب المستمر حتى يصبح أكثر كثافة.

الخطوة 4: التعبئة والتخزين

تعبئة المربى:

بعد أن يصبح المربى جاهزًا، قومي برفعه عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

ثم قومي بتعبئته في برطمان زجاجي نظيف وجاف. تأكدي من أن البرطمان محكم الإغلاق للحفاظ على المربى أطول فترة ممكنة.

التخزين: