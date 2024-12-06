طريقة عمل ماسك الزنجبيل المبهر لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد للأبد

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رياض - احمد صلاح - يعد ماسك الزنجبيل من الماسكات التي أثبت فاعليتها على البشرة وإعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى، حيث يعمل الماسك على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد، كما يعمل على علاج جميع مشاكل البشرة الدهنية، ويزيل الرؤوس السوداء وحب الشباب، ويعمل على تنظيف البشرة بعمق ويخلصها من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف معكم على طريقة عمل ماسك الزنجبيل المبهر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الزنجبيل المبهر

يحتوي الماسك على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل البودرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة البودرة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

فنجان صغير من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الزنجبيل الرهيب في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي مع التدليك المستمر حتى تمتصه البشرة تمامًا.

نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر.

نكرر استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء بدون تجاعيد.

فوائد ماسك الزنجبيل للبشرة