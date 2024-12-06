تنضيف المسام الواسعة في الوجه خلال اسبوع

النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم بعض التغييرات البسيطة في روتين العناية بالبشرة ، هتساعدك على تقليل حجم المسام الواسعة وتنضيفها.

- الخطوة 1: تنضيف البشرة

استخدمي الطريقة الدافية والباردة لغسل البشرة ، دايما اغسلي وشك بالماية الدافية الاول ، ده هيفتح المسام المسدودة ، وبالتالي ده هينضف المسام بشكل صحيح ، وبعد ما تغسليه بالماية الدافية ، استخدمي عليه الغسول العادي بتاعك.

ولو عايزة تجربي حاجة طبيعية ممكن تخلطي معلقة صغيرة من دقيق الحمص ومعلقة صغيرة من طين البشرة مع كمية كافية من ماية الورد لعمل عجينة ناعمة ، وزعي الخليط ده على بشرتك ، وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالماية العادية.

الخطوة الاخيرة اشطفي وشك بماية باردة ، وبكده تبقي خلصتي تنضيف البشرة.

تنضيف المسام الواسعة.1

- الخطوة 2: تقشير البشرة بحمض اللاكتيك

حمض اللاكتيك هو حمض الفا هيدروكسي ، واللي يعتبر مقشر الطف من انواع التقشير التانية ، زي حمض الستريك ، بيساعد على تذويب الجلد الميت من جوه المسام.

وعشان تعملي الخطوة دي محتاجة لزبادي يوناني ، حطي طبقة منه على بشرتك ، سيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اشطفي بشرتك بالماية العادية.

للحصول على افضل النتايج اعملي المقشر ده مرة واحدة في الاسبوع.

تنضيف المسام الواسعة.2

- الخطوة 3: استخدمي ماسك الطين مرة واحدة في الاسبوع

طين البشرة فعال جدا في امتصاص الزيوت الزيادة من المسام ، بالاضافة انه غني بالعناصر الغذائية والمعادن اللي هتساعد على تحسين بشرتك بمرور الوقت.

اعملي عجينة بخلط طين البشرة مع ماية الورد او اللبن ، وزعي العجينة دي على بشرتك وسيبيها لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي بشرتك بماية باردة ، كرريه مره واحدة في الاسبوع.