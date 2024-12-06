النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار للوك الشتا ، بالاضافة لنصايح لنصايح ازاي تلبسي قطع انيقة مع الحفاظ على الدفء ، من اول السويتر للسكارفات الكبيرة وستايلات البوت والبالطو الانيقة.

نصايح للوك مريح وانيق:

1- البسي طبقات:

الطبقات مهمة جدا لو عايزة تدفي كويس في الايام البرد مع الحفاظ على لوك انيق في نفس الوقت ، اولا وقبل اي حاجة ابدئي بطبقة اساسية تحت التوب ، ابدئي بملابس حرارية او بدلة جسم سميكة (اختاري فتحة رقبة ماتظهرش من خلال الطبقة العلوية) ، وللحفاظ على دفء الساقين ، ضيفي ليجينج متبطن بالصوف تحت البنطلون ، ولو لابسة جيبة ، اختاري شراب شفاف "بلون الجلد" متبطن بالصوف ، بعدها البسي سويتر تشانكي او كارديجان انيق ، وكملي اللوك الشتوي بتاعك ببالطو انيق او بافر جاكيت.

2- اختاري خامات دافية:

اختاري الاقمشة الدافية والانيقة ، زي الصوف, الكشمير, الصوف الناعم بتكون مثالية جدا للسويتر والسكارف ، بالنسبة للطبقة الخارجية ، دوري على المواد العازلة او الفرو الصناعي.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.51

3- استثمري في الملابس الخارجية المميزة:

البالطو غالبا هو اللي بيدي الانطباع الاول في اللوك بتاعك ، ممكن بالطو صوف مميز, او بالطو تيدي, او بافر جاكيت انيق يرفع من مستوى مظهرك الشتوي.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.52

4- اللعب بالنسب:

البسي القطع الاوفرسايز مع قطع مناسبة ، على سبيل المثال ، البسي سويتر واسع مع سكيني جينز او لينجينج جلد ، التوازن ده هيحافظ على المظهر الانيق المريح من غير ما تفقدي شكل الجسم.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.54

5- اختاري الاكسسوارات بحكمة:

اكسسوارت الشتا مش بتقتصر انها تكون عملية بس ، ولكن ممكن تبقى انيقة كمان ، اختاري القبعات, السكارفات, الجوانتيات بألوان او خامة مميزة ، السكارف المميز ممكن يبقى نقطة محورية في اللوك الشتوي بتاعك.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.53

6- البسي احذية شتوية مريحة:

مهم جدا انك تحافظي على دفء القدمين في الايام الباردة ، والبوت يعتبر من العناصر الاساسية للاحذية الشتوية ، سواء كان انكل بوت, او بوت فوق الركبة, او بوت التلج ، ماتنسيش تلبسي معاها شرابات تدفيكي.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.47

7- اختاري الالوان المحايدة والرسومات الدقيقة:

في حين ان الالوان الجريئة ممكن تبقى مميزة ، الا ان في اناقة مانقدرش ننكرها في الالوان المحايدة زي البيج, البني, الرمادي, الابيض, والاسود ، الالوان دي مش بس تقدري تنسقيها بسهولة مع كل الالوان التانية ، ولكن كمان بتضيف لدولابك الشتوي لوك عصري وخالد لان الالوان دي مش بتبطل ، الرسومات زي الخطوط المتعرجة, المربعات الصغيرة, الخطوط الرفيعة ، بتضيف جاذبية بصرية مريحة للعين ، واضافة طبقات من درجات الالوان المحايدة المختلفة هتعمل لوك راقي وانيق وبسيط.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.44

8- اختيار المقاس الصحيح:

اتأكدي ان الملابس مناسبة ليكي كويس ، القطع الاوفرسايز ممكن تبقى انيقة ، ولكن ماتبقاش واسعة زيادة عن اللزوم.

اعتمدي على التباين بين الاقمشة:

امزجي بين الاقمشة المختلفة زي الصوف, والجلد, والتريكو للحصول على لوك غني متعدد الطبقات ، التباين ده بيضيف العمق للوك.

افكار للوك الشتا مريحة وانيقة.30

افتكري دايما ان مفتاح لبس ملابس انيقة في الشتا مع الحفاظ على الدفء هو الموازنة بين الطبقات والراحة والاناقة ، كل قطعة لازم تكون مريحة ومميزة ، عشان تبقي مرتاحة وانيقة طول موسم الشتا.