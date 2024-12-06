انت الأن تتابع خبر وداعًا للنسيان.. أعشاب موجودة في المطبخ هتخلي ذاكرتك فولاذية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر دماغ الإنسان من أكثر الأعضاء المعقدة داخل الجسم والتي تتطلب طاقة كبيرة جدًا حتى تعمل بكفاءة وبالأخص عند التقدم في العمر، حيث إن كفاءة الدماغ قد تنخفض مما يؤدي لتراجع القدرات المعرفية للأشخاص، ولكن هناك بعض الأعشاب وأيضًا التوابل التي تساعد في تعزيز صحة الدماغ بشكل جيد جدًا وأيضًا تعمل على تحسين جميع الوظائف الإدراكية عند الإنسان.

أعشاب وتوابل تعزز صحة الدماغ

هناك بعض التوابل والأعشاب التي نستخدمها بشكل يومي ومتكرر ولا ندري بأن لها فوائد كثيرة جدًا تساعدنا في المحافظة على ذاكرتنا، وأيضًا تمكننا من تحسين كافة وظائف الدماغ بشكل مميز، لذا فإننا سوف نسلط الضوء عليها وسوف نذكرها فيما يلي:

الكركم

يعتبر الكركم من أهم الأعشاب التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات وللأكسدة وذلك بفضل احتوائه على مركب يطلق عليه اسم الكركمين، حيث إن الدراسات قد أظهرت أن هذا المركب لديه القدرة على تحسين الذاكرة وأيضًا المزاج ويساعد بشكل كبير في الوقاية من مرض الزهايمر.

النعناع

على الرغم من أن النعناع يعرف بقدرته الفائقة في تحسين عملية الهضم إلا أنه يساعد بشكل كبير في تحسين الوظائف الإدراكية، حيث أثبت أنه يعزز ويحسن الانتباه والذاكرة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإدراك سواء كانت ضعف أو غيره.

القرفة

تعد القرفة من أهم أنواع الأعشاب التي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد بشكل كبير في حماية الدماغ من أي تلف، كما أن الدراسات قد أظهرت أنها تعمل على تحسين الانتباه والذاكرة وبالأخص عند مرضى السكر من النوع الثاني.

الميرمية

يتم استخدام الميرمية في الكثير من الأطباق ويمكن تناولها كمكمل غذائي أو في الشاي، كما ثبت أنها تعمل على تحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة عند كبار السن وتساعدهم في تقليل القلق والتوتر.

الجينسنغ