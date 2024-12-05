طريقة تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد بمكونات طبيعية واحصلي علي وجه مشرق بأقل وقت

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رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات والفتيات من ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكر والذي يعد من أكثر الأمور المزعجة والمحرجة لهم، وبعض السيدات تلجأ لاستخدام أدوات المكياج التي تعد ضارة بالبشرة وتزود من علامات الشيخوخة، وغيرها من المشاكل الخاصة بالبشرة، ولكن يمكنك سيدتي أن تقومي بالتخلص وتقليل ظهور علامات الشيخوخة، من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعد مفيدة للبشرة والوجه وتساعد على نضاره وحيوية البشرة دون أي أضرار جانبية.

وصفة العسل والجزر لتقليل ظهور علامات الشيخوخة

نوضح إليكم في هذه الوصفة الطبيعية التي تساعد على شد الوجه والبشرة وفي نفس الوقت تقلل من ظهور علامات الشيخوخة، ونشير إلى الخطوات:

نقوم بإحضار حبه من الجزر ويفضل أن تكون طازجة مع إضافة ملعقة كبيره من عسل النحل.

نقوم ببشر الجزر جيدا حتى تصبح ناعمه ويتم إضافة عليها العسل.

يقلب هذا الخليط جيدا حتى يمتزج الجزر بالعسل نبدأ في وضع هذا الماسك على الوجه ويترك لمدة حوالي 10 دقائق.

يساعد الجزر والعسل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وإعطاء البشرة الحيوية والنضارة والحيوية.

بعد ذلك قومي بغسل الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر ويفضل استخدام غسول مناسب لنوع البشرة.

ماسك الحليب بالشوفان للتخلص من علامات الشيخوخة

يعرف الشوفان بقدرته على تنعيم ونضارة وشد البشرة وإليكم خطوات التحضير: