البيض غني بالبروتين, الاوميجا 3, الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر ، اضافة البيض لروتين العناية بالشعر ممكن انه يحل لك مشاكل كتير زي تساقط الشعر, قشرة الراس, تقصف الاطراف ، وبيساعد على تكثيف وتطويل الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 ماسكات بالبيض لتكثيف وتطويل الشعر. فوايد البيض للشعر: 1- بيساعد على تعزيز نمو الشعر. 2- بيعالج اطراف الشعر المقصفة وبيصلح تلف الشعر. 3- بيرطب الشعر الجاف والمتجعد والهايش. 4- بيعالج قشرة الراس. 5- بيعالج الشعر الدهني. 6- بيساعد على تكثيف الشعر. 7- بيعالج تساقط الشعر. ماسكات بالبيض لتكثيف وتطويل الشعر.1 ماسكات بالبيض لتكثيف وتطويل الشعر: 1- ماسك البيض: المكونات: - 2 معلقة كبيرة من جل الصبار. - 1 بيضة. - 5 - 6 نقط من زيت النعناع. طريقة الاستخدام: 1- في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض. 2- وزعي الخليط على فروة راسك وشعرك كله من الجذور للاطراف. 3- غطي الشعر بقبعة الاستحمام او كيس بلاستيك. 4- سيبيه على شعرك لمدة 40 دقيقة. 5- وبعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو ، واستخدمي ماية عادية مش سخنة عشان البيض مايلزقش في الشعر. 6- كرري الماسك مرتين في الاسبوع. 2- ماسك البيض للشعر التالف والمتقصف: المكونات: - 1 بيضة. - 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون. - 5 – 6 نقط من زيت الروزماري. طريقة الاستخدام: 1- في بولة اخفقي البيضة وضيفي لها زيت الزيتون وزيت الروزماري واخلطيهم كويس للحصول على مزيج ناعم. 2- بلي شعرك بالماية ووزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله من الجذور للاطراف. 3- غطي شعرك بقبعة الاستحمام ، وسيبيه لمدة 40 دقيقة. 4- بعدها اغسلي شعرك بالماية العادية والشامبو. 5- كرري الماسك مرتين في الاسبوع. 3- ماسك البيض لعلاج القشرة: المكونات: - 2 بياض بيض. - ½ كوباية زبادي. - 2 معلقة صغيرة عصير ليمون. طريقة الاستخدام: 1- في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض كويس. 2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله من الجذور للاطراف. 3- غطي شعرك بقبعة الاستحمام ، وسيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة. 4- بعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو. 5- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع. ملحوظة: لو شعرك جاف استخدمي صفار البيض بدل البياض. 4- ماسك البيض للشعر الجاف والمجعد والهايش: المكونات: - 1 بيضة. - 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. - 1 معلقة كبيرة زبادي. طريقة الاستخدام: 1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس. 2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله من الجذور للاطراف. 3- غطي شعرك بقيعة الاستحمام ، وسيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة. 4- بعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو. 5- كرري الماسك مرتين في الاسبوع. 5- ماسك البيض للشعر الدهني: المكونات: - 3 بياض بيضة. - 2 معلقة كبيرة من زيت الارجان. طريقة الاستخدام: 1- في بولة اخفقي بياض البيض وضيفي له زيت الارجان ، اخلطيهم كويس للحصول على مزيج ناعم. 2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله من الجذور للاطراف. 3- غطي شعرك بقبعة الاستحمام ، وسيبيه لمدة 40 – 45 دقيقة. 4- بعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو. 5- كرري الماسك 2 – 3 مرات في الاسبوع. 6- ماسك البيض لتكثيف الشعر: المكونات: - 1 بيضة. - 2 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا. - 5 – 6 نقط من زيت الروزماري. طريقة الاستخدام: 1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس. 2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله من الجذور للاطراف. 3- غطي شعرك بقبعة الاستحمام ، وسيبيه لمدة 40 – 45 دقيقة. 4- بعدها اغسلي شعرك بالماية العادية والشامبو. 5- كرري الماسك مرتين في الاسبوع. 7- ماسك البيض لعلاج تساقط الشعر: المكونات: - 1 بيضة. - 1 معلقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة الاستخدام: 1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس. 2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله من الجذور للاطراف. 3- غطي شعرك بقبعة الاستحمام ، وسيبيه لمدة 40 – 45 دقيقة. 4- بعدها اغسليه بالماية العادية والشامبو. 5- كرري الماسك مرتين في الاسبوع.

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