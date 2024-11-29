انت الأن تتابع خبر خبير عقاقير سعودي يكشف عن أقوى مشروب لحرق دهون البطن وخسارة 10 كيلو في اسبوعين متداول في أسواق العطارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يكون هناك عدة اختيارات أمام الأشخاص الراغبين في خسارة الوزن من بينها اللجوء أو الى الأدوية أو استخدام الأعشاب فيفضل أن يتم الاعتماد على الأعشاب خاصة وأن تلك الأدوية قد يكون لها آثار سلبية على بعض الأعضاء الموجودة في جسم الانسان لذلك دعونا في هذا التقرير نذكر لكم أحد أهم المشروبات التي يمكن أن تساعد في خسارة الوزن بطريقة آمنة تماما والمتمثلة في مشروب الحبهان والذي يعمل على إزالة الدهون المتراكمه في منطقه البطن وتنحيف الخصر في مدة زمنية لا تتخطى شهر تابعونا للتفاصيل.

مشروب الحبهان لخسارة الوزن

نظرا لأن هذا المشروب له الكثير من الفوائد الصحية فلابد أن نقوم بالمداومه على تناوله سواء كان هذا للاستفاده منه في خسارة الوزن أو الفوائد الإيجابية الأخرى التي يمكن أن يعطيها لجسم الانسان

واليكم المكونات اللازمة لاعداد المشروب:..

مقدار كوب واحد كبير من الماء.

عدد 2 ملعقة كبيرة من القرفة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الحبهان.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير مشروب الحبهان لخسارة الوزن فيما يلي: